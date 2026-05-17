52 Orduspor FK 2. Lig'de!

Nesine 3. Lig yükselme play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Ayvalıkgücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Karadeniz temsilcisi Orduspor, ikinci yarıda Emre Gemici ve Aykut Sarıdoğan'ın golleri ile 2-1 öne geçti ve 90 dakikanın sonunda Nesine 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan taraf oldu.