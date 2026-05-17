52 Orduspor FK 2. Lig'de!

Nesine 3. Lig yükselme play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Ayvalıkgücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Karadeniz temsilcisi Orduspor, ikinci yarıda Emre Gemici ve Aykut Sarıdoğan'ın golleri ile 2-1 öne geçti ve 90 dakikanın sonunda Nesine 2. Lig'e yükselmeye hak kazanan taraf oldu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.