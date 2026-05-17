Fenerbahçe ile berabere kalan İkas Eyüpspor kümede kaldı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon daha geride kaldı. Ligin 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe sahasında İkas Eyüspor ile kozlarını paylaştı. Nefes kesen maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Bu skorla Eyüpspor aldığı 1 puanla kümede kalmayı başardı.

Mücadelede gol perdesini İkas Eyüpspor adına 17. dakikada Legowski açtı. Ardından Eyüpspor'da Metehan 36. dakikada skoru 2-0'a getiren isim oldu. İlk yarı bu gollerle Eyüpspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe'de 68. dakikada Fred sahneye çıktı. Brezilyalı futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-1'e getirdi. 79. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu kaydettiği gol ile skoru 2-2 yaptı. 82. dakikada Kerem yine ağları sarstı ve skoru 3-2'ye getirdi.

İkas Eyüpspor adına dakikalar 87'yi gösterirken Talha Ülvan'dan hayati gol geldi. Eyüpspor bu golle sahadan 3-3'lük skorla beraberlikle ayrıldı ve kümede kalmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Pas arası yaparak meşin yuvarlağı kapan İsmail Yüksek rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

17. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Umut Bozok, ceza yayı önüne gelip sağdan atağa katılan Legowski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, üç rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sağ çaprazına kat etti. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jankat Yılmaz gole engel oldu.

36. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Bedirhan Özyurt'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Metehan Altunbaş, Mert Müldür'den sıyrılıp ceza yayı üzerinden yerden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından köşeye gitti: 0-2.

İlk yarıyı ikas Eyüpspor 2-0 önde tamamladı.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, penaltı noktasına hareketlenen İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top Fred'in önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rakibinden kaptığı topla sağdan son çizgiye inen İsmail Yüksek arka direkteki Oğuz Aydın'a ortaladı. Bu futbolcu müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

79. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Oğuz Aydın, ceza sahası çizgisindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağdan son çizgiye inen Semedo, kale sahası önüne hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu gelişine yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2.

87. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağda topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlandı.