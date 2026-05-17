Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Terim'den UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümüne özel açıklama

Galatasaray, UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümü için etkinlik düzenledi. İşte o etkinlikte dönemin Galatasaray Başkanı Faruk Süren, dönemin teknik direktörü Fatih Terim ve dönemin takım kaptan Bülent Korkmaz'ın yapmış olduğu çarpıcı açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 18:02
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen ve Başkan Dursun Özbek'in de yer aldığı etkinlikte dönemin Galatasaray Başkanı Faruk Süren, dönemin teknik direktörü Fatih Terim, ve dönemin takım kaptanı Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

FARUK SÜREN'İN AÇIKLAMALARI

"AVRUPA'DA BİR KUPA ALINACAKSA BUNU GALATASARAY YAPACAKTIR"

"26 yıl önce gün önemli bir kupa kazandık. Bu 26 yıllık süre içerisinde 1-2 kere daha Galatasaray'ın bunu yapmasını bekliyorduk ama olmadı. Bundan sonra eminim ki Avrupa'da bir kupa alınacaksa bunu Galatasaray yapacaktır."

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

"O GÜN KUPAYI KALDIRAN GALATASARAY'IN KENDİ DEĞERLERİDİR"

"Sayın başkanıma (Dursun Özbek) nazik daveti için çok teşekkür etmek istiyorum. Bir diğeri, 4 yıllık periyot içerisinde şampiyonluğunu ve başarısını tebrik ediyorum. Artı daha önce öğrencim, şimdi meslektaşım Okan Hoca'ya da gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Galatasaray, ümit ediyorum kendi rekorunu kendisi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir. O gün bu kupayı kaldıran takımımız belki görünüşte ama esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir."

"GALATASARAY LİSESİ TARİHİ BİR YER"

"Bulunduğumuz yer de (Galatasaray Lisesi) tarihi bir yer, burası bir okul değil. Burası bir fikir yeri, bir fikrin doğduğu yer. Galatasaray'ın zaten genlerinde olan Avrupa başarısı gelmiştir burada. Bu yolda hep birlikte çalışan, hep birlikte yürüyen, hep birlikte inanan bir yürüyüş şeklidir bu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

"O GÜN BİZ 'ACABA'YI' KALDIRDIK"

"Hiçbir ciddi başarı tesadüfi değildir. 4 senelik bir çalışmanın, birlikte uğraşmanın, birlikte inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum, çocuğum olmuş gibi hissediyorum dedim. UEFA Kupası da bizim için öyle olmuştur. 26 yılda ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. O gün emeği geçen herkese, özellikle futbolculara bu güzel kupayı kaldırdıkları için şahsınızda bu ülke adına teşekkür ediyorum çünkü biz "Acaba"yı kaldırdık. Biz hep birlikte olur dedik."

BÜLENT KORKMAZ'IN AÇIKLAMALARI

"Bu güzel davet için teşekkür ediyorum. İlk Avrupa kupası Galatasaray'a gelmiştir. Bunun mutluluğunu 26 sene geçmesine rağmen yaşıyoruz. O saygı ve sevgiyi her yerde görüyoruz. Fatih Hocam'ın dediği gibi "Acaba" ortadan kalkmıştır. İnşallah bundan sonra Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi olur. İnşallah en kısa zamanda bu kupa kalkar. Sayın Dursun Başkan'a da çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için." dedi.

