Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!
Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare, Sky Sport'a yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Tare, Portekizli oyuncu için "Önceliği futbol değildi, çok fiziksel sorun yaşadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 13:59
Bence futbol artık onun için bir öncelik değildi.
Durumu böyle değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Portekizli futbolcunun futbol dışındaki önceliklerine de değinen Tare, "Bence futbol dışındaki hayatı, müzik, moda gibi konular biraz daha ön plandaydı.
Ancak Milan'a olan bağlılığını hiçbir zaman sorgulamadım.
Önceki performansını sergileyemediği için üzülüyordu.
Ayrıca çok sayıda fiziksel sorun da yaşadı." dedi.
Leao'nun Milan'daki son döneminde yaşadığı gol sıkıntısına da dikkat çeken Tare, takımın hücum hattında alışılmadık bir süreç yaşadıklarını belirtti.
Şu anda Porto'da kiralık olarak forma giyen Milan oyuncusu Santiago Gimenez'in de beklentilerin altında kaldığını belirten Tare, "Olağanüstü bir gençti ve istatistikleri de bunu gösteriyordu. Ancak bir yıl boyunca gol atmayı başaramadı. Ardından Pulisic'in altı ay boyunca gol atamadığı bir dönem yaşandı. Daha sonra Leao da dört ay boyunca gol bulamadı.
Futbol dünyasında kolay kolay karşılaşmayacağınız durumlar yaşandı." ifadelerini kullandı.
Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon euro karşılığında transfer olan Rafael Leao'nun 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol kaydeden Leao, 1 de asist yaptı.
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