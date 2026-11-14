Şu anda Porto'da kiralık olarak forma giyen Milan oyuncusu Santiago Gimenez'in de beklentilerin altında kaldığını belirten Tare, "Olağanüstü bir gençti ve istatistikleri de bunu gösteriyordu. Ancak bir yıl boyunca gol atmayı başaramadı. Ardından Pulisic'in altı ay boyunca gol atamadığı bir dönem yaşandı. Daha sonra Leao da dört ay boyunca gol bulamadı.