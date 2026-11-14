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Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare, Sky Sport'a yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Tare, Portekizli oyuncu için "Önceliği futbol değildi, çok fiziksel sorun yaşadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 13:59
Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare'den Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Sky Calcio Unplugged programına konuk olan Tare, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı sezonda beklentilerin altında kalan isimleri değerlendirirken Portekizli futbolcuya özel bir parantez açtı.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Leao'ya insan olarak çok değer verdiğini belirten Tare, "Leao'ya bir insan olarak gerçekten çok değer verdim ancak kendisinden hep daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncuydu.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Bence futbol artık onun için bir öncelik değildi.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Durumu böyle değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Portekizli futbolcunun futbol dışındaki önceliklerine de değinen Tare, "Bence futbol dışındaki hayatı, müzik, moda gibi konular biraz daha ön plandaydı.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Ancak Milan'a olan bağlılığını hiçbir zaman sorgulamadım.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Önceki performansını sergileyemediği için üzülüyordu.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Ayrıca çok sayıda fiziksel sorun da yaşadı." dedi.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Leao'nun Milan'daki son döneminde yaşadığı gol sıkıntısına da dikkat çeken Tare, takımın hücum hattında alışılmadık bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Şu anda Porto'da kiralık olarak forma giyen Milan oyuncusu Santiago Gimenez'in de beklentilerin altında kaldığını belirten Tare, "Olağanüstü bir gençti ve istatistikleri de bunu gösteriyordu. Ancak bir yıl boyunca gol atmayı başaramadı. Ardından Pulisic'in altı ay boyunca gol atamadığı bir dönem yaşandı. Daha sonra Leao da dört ay boyunca gol bulamadı.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Futbol dünyasında kolay kolay karşılaşmayacağınız durumlar yaşandı." ifadelerini kullandı.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon euro karşılığında transfer olan Rafael Leao'nun 2030'a kadar kontratı bulunuyor.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol kaydeden Leao, 1 de asist yaptı.

Igli Tare'den çarpıcı Rafael Leao açıklaması: Önceliği futbol değildi!

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