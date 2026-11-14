Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti...

Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti...

Yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Fabio Miretti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Çizme basınında yer alan haberlere göre İtalyan orta saha, Luciano Spaletti'nin gelecek planları arasında yer almazken, oyuncunun geleceği için Vincenzo Italiano'nun karar bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 17:12 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 17:19
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Fabio Miretti ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekipte şu ana dek beklenen faydayı sağlayamadı. Beşiktaş formasıyla 7 maçta 317 dakika süre alan Miretti, henüz herhangi bir gol katkısı sunmayı başaramadı.

Öte yandan İtalyan basını, Fabio Miretti'nin durumunun Juventus'ta yakından takip edildiğini duyurdu.

JUVENTUS'TA 60 MİLYON EURO'LUK BEKLEYİŞ

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumunu yakından takip ediyor.

Joao Mario, Vasilije Adzic ve Jonathan David'in yanı sıra Fabio Miretti de Serie A ekibinde yakından izlenen isimlerden birisi.

Bu dört oyuncunun kalıcı transferinin gerçekleşmesi durumunda Juventus, 60 milyon euro'luk dev bir gelir elde edecek.

GÖZLER ITALIANO'NUN KARARINA ÇEVRİLDİ

Haberde ayrıca Vincenzo Italiano'nun Fabio Miretti'ye karşı büyük umutlar beslediği fakat oyuncunun henüz kendini kanıtlayamadığı kaydedildi. Miretti ile ilgili nihai kararın ise ara transfer dönemine kadar verilmesi beklenmiyor. Genç orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu ise 13 milyon euro.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama!
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Başkan Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Paz Pereira ile görüştü: Ticaret ve iş birliği masada
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... 17:12
Cimbom Samsun maçına hazırlanıyor Cimbom Samsun maçına hazırlanıyor 15:40
Kara Kartal'da Konyaspor mesaisi! Kara Kartal'da Konyaspor mesaisi! 15:36
Anadolu Efes'te Fernando şoku! Anadolu Efes'te Fernando şoku! 15:34
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 15:23
Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında 15:18
Daha Eski
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 14:45
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 14:43
Serdar Aziz'den gündem olan itiraflar! Serdar Aziz'den gündem olan itiraflar! 14:16
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 13:59
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 13:36
Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu! 13:15