Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu
Ara transfer döneminde kadrosunu çok yönlü bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gözünü yeniden Brezilya'ya dikti. Sarı-lacivertlilerin, transfer listesindeki isim için menajerler vasıtasıyla ilk teması sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 14:45
Fenerbahçe'nin Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Andre Luiz için devrede olduğu kaydedildi.
İstanbul devi, Güney Amerika ekibi ile menajerler aracılığıyla ilk temasları kurdu.
Fenerbahçe'nin yine Corinthians'ta forma giyen Breno Bidon'a da ilgisi olduğu ortaya çıkmıştı.
Yönetim, mali şartları değerlendirdikten sonra iki isimden biri için temaslarını sıklaştıracak.
20 yaşındaki Andre Luiz'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Genç orta saha, bu sezon 24 lig maçında 4 gol/2 asistlik bir performans sergiledi.
Beşiktaş'ın da gündeminde olan Breno Bidon ise 25 milyon euro değere sahip.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.