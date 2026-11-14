Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda sarı-lacivertliler, hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayabilecek iki yönlü bir orta saha için kollarını sıvadı.