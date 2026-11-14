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Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Ara transfer döneminde kadrosunu çok yönlü bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gözünü yeniden Brezilya'ya dikti. Sarı-lacivertlilerin, transfer listesindeki isim için menajerler vasıtasıyla ilk teması sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 14:45
Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.

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Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda sarı-lacivertliler, hem savunmaya hem de hücuma katkı sağlayabilecek iki yönlü bir orta saha için kollarını sıvadı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Aradığı ismi Güney Amerika'da bulan Kadıköy ekibi, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'nin Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Andre Luiz için devrede olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

İstanbul devi, Güney Amerika ekibi ile menajerler aracılığıyla ilk temasları kurdu.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'nin yine Corinthians'ta forma giyen Breno Bidon'a da ilgisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Yönetim, mali şartları değerlendirdikten sonra iki isimden biri için temaslarını sıklaştıracak.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

20 yaşındaki Andre Luiz'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Genç orta saha, bu sezon 24 lig maçında 4 gol/2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha! İlk temas kuruldu

Beşiktaş'ın da gündeminde olan Breno Bidon ise 25 milyon euro değere sahip.

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