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Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

Adı son günlerde Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Matvey Kislyak'tan taraftarların bir hayli dikkatini çeken o haber geldi. Rus yıldız, Türkiye'ye transferi hakkında sarı-kırmızılarda vatandaşı olan Aleksek Batrakov ile konuşup konuşmadığını resmen açıkladı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 15:23
Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Matvey Kislyak, Galatasaray'a transfer olabileceğine yönelik çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

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Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

Daha önce Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un da Kislyak'a kariyerine İstanbul temsilcisinde devam etmesini tavsiye ettiği iddia edilmişti.

Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

CSKA Moskova forması giyen genç futbolcuyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilmişti.

Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

Kislyak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Batrakov ile transfer hakkında konuşmadıklarını belirterek, "O (Batrakov) bu konuyla ilgili benimle iletişime geçmedi.

Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

Sadece sohbet ediyoruz, ona neler olup bittiğini soruyorum. Transfer hakkında konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

Transfer iddialarına da değinen 21 yaşındaki futbolcu, "Tüm bu söylentilere tarafsız yaklaşıyorum. Medyanın işi bunları gündeme taşımak. Benim işim ise futbol oynamak ve antrenman yapmak. Bu nedenle söylentilere tarafsız yaklaşıyorum." dedi.

Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

Kislyak, bu sezon CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta görev alırken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...

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