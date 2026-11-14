Matvey Kislyak resmen açıkladı! Galatasaray'a transferi için...
Adı son günlerde Süper Lig devlerinden Galatasaray ile anılan Matvey Kislyak'tan taraftarların bir hayli dikkatini çeken o haber geldi. Rus yıldız, Türkiye'ye transferi hakkında sarı-kırmızılarda vatandaşı olan Aleksek Batrakov ile konuşup konuşmadığını resmen açıkladı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 15:23
CSKA Moskova forması giyen genç futbolcuyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilmişti.
Kislyak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Batrakov ile transfer hakkında konuşmadıklarını belirterek, "O (Batrakov) bu konuyla ilgili benimle iletişime geçmedi.
Sadece sohbet ediyoruz, ona neler olup bittiğini soruyorum. Transfer hakkında konuşmadık." ifadelerini kullandı.
Transfer iddialarına da değinen 21 yaşındaki futbolcu, "Tüm bu söylentilere tarafsız yaklaşıyorum. Medyanın işi bunları gündeme taşımak. Benim işim ise futbol oynamak ve antrenman yapmak. Bu nedenle söylentilere tarafsız yaklaşıyorum." dedi.
Kislyak, bu sezon CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta görev alırken 1 gol ve 3 asist kaydetti.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.