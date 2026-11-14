Transfer iddialarına da değinen 21 yaşındaki futbolcu, "Tüm bu söylentilere tarafsız yaklaşıyorum. Medyanın işi bunları gündeme taşımak. Benim işim ise futbol oynamak ve antrenman yapmak. Bu nedenle söylentilere tarafsız yaklaşıyorum." dedi.