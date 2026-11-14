Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa A Milli Futbol Takımı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fransa-Türkiye maçı öncesinde Bordeaux sokaklarında sokaklarında yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 15:18 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 15:28
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı karşılaşma için kafileyle beraber Fransa'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak.

İŞTE O ANLAR:

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"Önceliği futbol değildi!"
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Malatya'da şehit düşen 4 kahraman askerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu!
Belözoğlu o transferi takımın beyni yapacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha! 14:45
İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! İşte Matvey Kislyak'ın Türkçe performansı! 14:43
Serdar Aziz'den gündem olan itiraflar! Serdar Aziz'den gündem olan itiraflar! 14:16
"Önceliği futbol değildi!" "Önceliği futbol değildi!" 13:59
F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! F.Bahçe'de Nathan Ake'nin kaçıracağı maçlar belli oldu! 13:36
Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Zenit maçı kafilesi belli oldu! 13:15
Daha Eski
Fırtına'nın hedefindeki Doumbia için Hacken'den açıklama! Fırtına'nın hedefindeki Doumbia için Hacken'den açıklama! 13:00
Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! Batrakov için flaş Real Madrid itirafı! 12:56
Italiano'nun Konyaspor maçı planı belli oldu! Italiano'nun Konyaspor maçı planı belli oldu! 12:20
Nathan Ake sahalara dönemeden yeniden sakatlandı! Nathan Ake sahalara dönemeden yeniden sakatlandı! 11:33
Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! 11:00
30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 30 milyon Euro teklif gelirse yıldız isim gidebilir! 10:59