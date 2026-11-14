TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı karşılaşma için kafileyle beraber Fransa'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak.

İŞTE O ANLAR:

📌 TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fransa maçı öncesi Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı ▪️ A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'ya konuk olacağı karşılaşma için kafileyle beraber Fransa'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bordeaux sokaklarında yürüyüş yaptı.