Kasımpaşa-Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında nefesler tutuldu! Geçtiğimiz hafta evinde Hesap.com Antalyaspor'u yenerek üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan ve görkemli bir törenle 26. şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray, sezonun kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray prestij mücadelesi verirken, kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa için bu 90 dakika tam anlamıyla bir kader randevusu. Lacivert-beyazlılar, şampiyondan puan alması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.

Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Arous, Becao, Kamil Ahmet, Opoku, Baldursson, İrfan Can, Cafu, Kerem, Diabate, Benedyczak.

Galatasaray: Günay, Boey, Arda, Singo, Eren, Nhaga, Kaan, İlkay, Sane, Lang, Icardi.

