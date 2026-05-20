Erzurumspor FK'da yeni sezon öncesi taraftardan kadro ve stadyum çağrısı!

Erzurumspor FK'nin, Trendyol 1. Lig'de geçirdiği 5 sezonun ardından şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e çıkmasının sevinci sürerken, taraftarlar da yeni sezon planlamasına yönelik beklentilerini dile getirmeye başladı.

Erzurumspor FK'nin taraftar gruplarından Dadaşlar Grubu Genel Koordinatörü Tevhit Ergin, takımın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle kadro ve stadyum konularına dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ DEVAM EDİYOR"

Erzurumspor FK'nin sezon boyunca büyük bir özveri ortaya koyduğunu belirten Tevhit Ergin, şampiyonluk sevincinin devam ettiğini ifade ederek, "Büyük bir özveriyle başladığımız ligi, yine aynı şekilde büyük bir özveriyle karşılığını alarak şampiyon olarak tamamladık. Tabii ki kutlamalarımızı yaptık, halen de sevincimiz devam ediyor. Neşemiz de yerinde, keyfimiz de yerinde. Artık yavaş yavaş kutlamaların sonuna yaklaşırken yeni sezon hazırlıkları, takımda kimin kalacağı, kimin gideceği, kimlerin transfer edileceği gibi konular konuşulmaya başlandı. Tabii bunlar her şeyden önce değerli başkanımız Ahmet Dal ve teknik heyetin tasarrufunda olan konular ama biz taraftar olarak da beklentilerimizi dile getiriyoruz" dedi.

"KEMİK KADRONUN KORUNMASINI İSTİYORUZ"

Takımın iskelet kadrosunun korunması gerektiğini belirten Ergin, geçmiş örneklerden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu takımda 3-4 sezondur büyük bir özveriyle emek veren futbolcu kardeşlerimiz var. Sözleşmesi biten oyuncular da mevcut. Bizim temennimiz, özellikle Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu gibi takıma emek vermiş isimlerin mümkün olduğunca takımda kalması yönünde. Tabii ki futbolda bazen duygusallığa yer olmuyor, bunu da biliyoruz. Planlamanın en doğru şekilde yapılacağına inanıyoruz ama 'kemik kadro' dediğimiz yapının korunmasını istiyoruz. Çünkü her işte olduğu gibi bu da çok önemli. Kemik kadronun korunup, gereksiz borç yükü oluşturulmadan ilerlenmesi gerekiyor. Çünkü geçmişte bunun ceremesini çeken takımları gördük. Malatyaspor, Denizlispor gibi birçok örnek var. Bu yüzden Erzurumspor'un da aynı duruma düşmemesi için başta başkanımız Ahmet Dal ve onursal başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere yönetimin çok dikkatli bir planlama yapmasını temenni ediyoruz. Gelir-gider dengesinin iyi kurulduğu, borçlanmadan ilerleyen ve sürdürülebilir bir yapı kurulması en büyük isteğimiz. Muhtemel kötü bir sezonda bile en azından mali anlamda ayakta kalabilen bir Erzurumspor görmek istiyoruz" diye konuştu.

"KAZIM KARABEKİR STADYUMU'NUN TÜM TRİBÜNLERİNİN AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Stadyum sürecine de değinen Ergin, kulübün daha güçlü imkanlara kavuşması gerektiğini söyleyerek, "Depremden dolayı 4 sezondur sahamızda bazı kısıtlamalar var, maratonlar kapalı ve sınırlı kapasiteyle taraftar alınıyor. Güçlendirme çalışmaları yapıldı deniyor, bu sezon Kazım Karabekir Stadyumu'nun tüm bloklarının açılmasını bekliyoruz. Yeni stadyum ve spor kompleksi konusu ise hala netleşmiş değil. Süreç biraz muallakta. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz somut bir adım atılmış değil. Erzurum gibi bir spor şehrinde, takım Süper Lig'e çıkmışken artık bu beklentilerin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kış şartları nedeniyle inşaat sezonu da çok kısa, 4-5 ayı geçmiyor. Bu yüzden sürecin daha hızlı ilerlemesi gerekiyor" cümlelerine yer verdi.