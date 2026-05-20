Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 10:02
Cimbom'da durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.
ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ
Galatasaray ile haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek Icardi için ilk temas sağlandı ve küçük pürüzler dışında, kalması konusunda önemli bir yol alındı.
Arjantinli futbolcunun menajeri Pino, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüştü.
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların ilk teklifi 3.5 milyon Euro ve 1 yıllık sözleşme oldu. Ancak bu teklif ile Pino tarafından kabul görmedi.
Bunun üzerine Cimbom'un 5 milyon Euro'luk yeni bir öneride bulunduğu ve uzlaşı sağlandığı öğrenildi.
Taraflar arasında en önemli sorunun, sözleşme süresi olduğu ifade edildi.
Icardi cephesi, 2 yıllık anlaşma isterken, sarı-kırmızılıların ise 2. seneyi opsiyonlu olarak düşündükleri vurgulandı.
Mauro Icardi gibi bir futbolcunun yerini doldurmak için yüksek bedel ödemek yerine, kaptanı takımda tutmayı düşünen Başkan Özbek'in, kısa süre içerisinde sorunları hallederek, sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi vereceği ifade edildi. Öte yandan Icardi'nin de Türkiye'de kalmak istediği öğrenildi.
