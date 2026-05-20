CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 10:02
Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Sezonu zirvede tamamlayarak üst üste 4. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı yıldız isimlerle Şampiyonlar Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Çok sayıda yıldız isimle temas halinde bulunan yönetim, iç transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Cimbom'da durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ

Galatasaray ile haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek Icardi için ilk temas sağlandı ve küçük pürüzler dışında, kalması konusunda önemli bir yol alındı.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Arjantinli futbolcunun menajeri Pino, bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüştü.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların ilk teklifi 3.5 milyon Euro ve 1 yıllık sözleşme oldu. Ancak bu teklif ile Pino tarafından kabul görmedi.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Bunun üzerine Cimbom'un 5 milyon Euro'luk yeni bir öneride bulunduğu ve uzlaşı sağlandığı öğrenildi.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Taraflar arasında en önemli sorunun, sözleşme süresi olduğu ifade edildi.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Icardi cephesi, 2 yıllık anlaşma isterken, sarı-kırmızılıların ise 2. seneyi opsiyonlu olarak düşündükleri vurgulandı.

Galatasaray Icardi ile nikah tazeliyor! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

Mauro Icardi gibi bir futbolcunun yerini doldurmak için yüksek bedel ödemek yerine, kaptanı takımda tutmayı düşünen Başkan Özbek'in, kısa süre içerisinde sorunları hallederek, sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi vereceği ifade edildi. Öte yandan Icardi'nin de Türkiye'de kalmak istediği öğrenildi.

Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
G.Saray'da 3 yıldız için karar çıktı!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Son dakika: Malatya Battalgazi'de 5.6'lık deprem! Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa sallandı | "6 Şubat'ta da aynı sesi duyduk"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Kim Min-jae şoku!
Safi'den bomba hamle! Conte ile dünya yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de Knicks, Cavaliers'ı uzatmada yendi! NBA'de Knicks, Cavaliers'ı uzatmada yendi! 09:41
Aslan'dan 3 bomba birden Aslan'dan 3 bomba birden 09:33
F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! Ederson'un yerine gelecek F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! Ederson'un yerine gelecek 09:24
Avrupa Ligi Finali gala yemeği düzenlendi! Avrupa Ligi Finali gala yemeği düzenlendi! 09:18
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! 09:07
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:21
Daha Eski
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:20
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:19
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:18
Conte'den flaş karar! F.Bahçe... Conte'den flaş karar! F.Bahçe... 00:17
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! 00:17
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 00:17