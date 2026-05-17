Hesap.com Antalyaspor'a galibiyet yetmedi!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında Kocaelispor'u yenen Hesap.com Antalyaspor, günün diğer maçlarının sonuçlarına göre küme düşen 3. ve son takım oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:55 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:22
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Hesap.com Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar galibiyete rağmen ligde kalmayı başaramadı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Samuel Ballet kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hesap.com Antalyaspor 32 puanla ligi 16. sırada tamamladı. Kocaelispor ise 37 puanda kalarak sezonu 11. sırada bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sol kanattan ceza alanına giren Ballet'in altı pas içerisine çevirdiği topa Van de Streek vururken meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topa penaltı noktası arkasında Safuri'nin vuruşu kalecinin üzerine gitti.

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kocaelispor atağında Ahmet Oğuz'un pasında topu önünde bulan Keita'nın vuruşunu kaleci Abdullah kornere çeldi.

23'üncü dakikada Safuri'nin sağ kanattan yerden pasına Soner Dikmen'in ceza alanı içerisinden yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

45+3'üncü dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ceza alanı sağ çaprazdan sert vuruşu direğe çarparak oyun alanı dışına gitti.

50'nci dakikada orta alanda topu kapan Antalyaspor'da Storm'un ceza alanı dışında verdiği pasta Van de Streek'in vuruşu üstten auta çıktı.

79'uncu dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Boli pasını Van de Streek'e verdi. Streek'in pasında topu önüne alan Ballet'in ceza alanı dışından sert vuruşu ağlara gitti: 1-0.

Mücadele 1-0 ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor, rakibini yenmesine rağmen Süper Lig'e veda eden 3'üncü ve son takım oldu.

