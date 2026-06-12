Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın geleceği netleşiyor. İtalyan gazetecinin iddiasına göre yıldız futbolcu, İspanyol dviyle anlaşma sağlarken transferde son detaylar görüşülüyor... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 08:36
Tarafların iki yıllık sözleşme ve bir yıllık opsiyon konusunda el sıkıştığı ifade edildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.
Deneyimli futbolcunun yapılan tekliflere olumlu yaklaşmasına rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullandığı kaydedildi.
Gün içinde ortaya çıkan ileri düzey görüşme iddialarının da doğrulandığı öne sürüldü.
31 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon Manchester City formasıyla 53 maçta görev aldı.
Bernardo Silva bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.