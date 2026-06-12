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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın geleceği netleşiyor. İtalyan gazetecinin iddiasına göre yıldız futbolcu, İspanyol dviyle anlaşma sağlarken transferde son detaylar görüşülüyor... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 08:36
Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'nın yeni adresi belli oluyor.

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız, Real Madrid ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

İspanyol ekibinin son 36 saatte yürüttüğü transfer operasyonunun olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Tarafların iki yıllık sözleşme ve bir yıllık opsiyon konusunda el sıkıştığı ifade edildi.

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Bernardo Silva'yı kadrosunda görmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Deneyimli futbolcunun yapılan tekliflere olumlu yaklaşmasına rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullandığı kaydedildi.

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Gün içinde ortaya çıkan ileri düzey görüşme iddialarının da doğrulandığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

31 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon Manchester City formasıyla 53 maçta görev aldı.

Galatasaray'da Bernardo Silva'dan kötü haber! Yeni adresi duyuruldu

Bernardo Silva bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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