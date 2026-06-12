Güney Kore'nin galibiyet golünü atan Beşiktaşlı Oh Hyeon-gyu'dan maç flaş itiraf!

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk Güney Kore, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh'un golüyle Çekya'yı 2-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.

Maçın kahramanı Hyen-gyu Oh karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu ve maçtan önce hasta olduğunu itiraf etti.

"ATEŞİM 38 DERECEYDİ!"

"Bu, kelimelerle anlatılamayacak bir duygu. Bugünkü maçtan önce ateşim 38 dereceye çıktı. Fiziksel durumum çok kötüydü. Oynayıp oynayamayacağımdan endişeleniyordum. Bana çok iyi bakan tüm personele teşekkürler, bugün oynayabildim ve hatta gol attım. Dünya Kupası'nda böyle oynayabilmek bile minnettar olunacak ve derinden duygulandıracak bir şey. Ama gol atmak ve maçı kazanmak da ayrı bir mutluluk. Bugünkü zaferden elde ettiğim olumlu ivmeyi alçakgönüllülükle sürdüreceğim."