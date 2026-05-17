CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk: Sıralamadaki yerimiz kesinleşse de...

Galatasaray'da Okan Buruk: Sıralamadaki yerimiz kesinleşse de...

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 19:40
Galatasaray'da Okan Buruk: Sıralamadaki yerimiz kesinleşse de...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"HEDEFİMİZ TEKRAR AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK"

"Galatasaray tarihi için önemli bir gün. 17 Mayıs 2000'nin 26. yılı, UEFA Kupası'nın. O dönemki teknik direktörümüz Fatih Terim, başkanımız Faruk Süren ve futbolcu arkadaşlarım. Bir kısmıyla dün tesiste beraberdik. Beni çok mutlu etti. Büyük Galatasaray taraftarının hak ettiği Avrupa'daki kupanın yıl dönümü. Hedefimiz tekrar bu başarıları Avrupa'da gerçekleştirmek."

"Galatasaray her maça stresle çıkar. Bugünkü maça çıkışımız... Sıralamadaki yerimiz kesinleşse de Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Rakibimizin yerine, diğer takımlara saygı duyuyoruz. Daha az süre almış, bugün için milli takıma gidecek oyuncular var. Bir de çok yorulan, önceki haftalarda şampiyonluğu ilan edersek izin vereceğimiz oyuncular var, özellikle Türk Milli Takım oyuncuları. Onlar daha erken toplanacak, onlara izin verdik. Tüm oyuncular büyük emekler verdi. Sakat sakat, ağrılarla, iğneyle oynayanlar var. Bunun sonunda ödülü hak ettiler. Dinlenecek oyuncular var. Torreira'ya izin verdik. Çok istemediği bir şey yaşadı. Bir de tabii ki sezon yorgunluğuyla izin verdik. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bize yakışan şekilde oyunumuzu oynayacağız. 4 takımın küme düşme hattındaki çekişmesi var. Her takıma saygı duyuyoruz. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz."

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polislere saldırı! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit | Teslim olmayan saldırgan indirildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir
F.Bahçe Liverpool'un yıldızıyla anlaştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
52 Orduspor 2. Lig'de! 52 Orduspor 2. Lig'de! 19:12
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 18:26
Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir 17:50
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:46
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:32
Aboubakar Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... Aboubakar Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi... 17:09
Daha Eski
Gol düellosunda 3 puan M. United'ın! Gol düellosunda 3 puan M. United'ın! 16:31
Derbide 3 puan Roma'nın! Derbide 3 puan Roma'nın! 16:10
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 16:08
Como Parma'yı tek golle geçti! Como Parma'yı tek golle geçti! 16:06
Napoli 3 puanı 3 golle aldı! Napoli 3 puanı 3 golle aldı! 16:03
Juventus evinde Fiorentina'ya kaybetti! Juventus evinde Fiorentina'ya kaybetti! 16:01