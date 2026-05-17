Galatasaray'ı yenen Kasımpaşa lige tutundu!

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray, sezonun kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray prestij mücadelesi verirken, kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa için bu 90 dakika tam anlamıyla bir kader randevusuydu. 90 dakikanın sonunda mücadeleyi Adrian Benedyczak'ın golü ile 1-0 kazanan lacivert-beyazlılar, lige tutunmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Lang'ın yerden plase vuruşunda kaleci Ali Yanar yatarak uzak direk dibinde topu kornere çeldi.

6. dakikada Sane'nin sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattaki Diabate'nin pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Kaan Ayhan'ın ara pasında topla buluşan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Lang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Yanar, meşin yuvarlağı çeldi.

60. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Batuhan, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

80. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Singo'nun kafa vuruşunda top, üst direğe çarptıktan sonra kaleci Ali Yanar'ın sırtına çarparak kornere gitti.

88. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Benedyczak'ın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kasımpaşa, maçı 1-0 kazandı.