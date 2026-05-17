CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ı yenen Kasımpaşa lige tutundu!

Galatasaray'ı yenen Kasımpaşa lige tutundu!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin kapanış haftasında kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa’ya konuk oldu. Mücadele 1-0'lık ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 18:55 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 22:14
Galatasaray'ı yenen Kasımpaşa lige tutundu!

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray, sezonun kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray prestij mücadelesi verirken, kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa için bu 90 dakika tam anlamıyla bir kader randevusuydu. 90 dakikanın sonunda mücadeleyi Adrian Benedyczak'ın golü ile 1-0 kazanan lacivert-beyazlılar, lige tutunmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Lang'ın yerden plase vuruşunda kaleci Ali Yanar yatarak uzak direk dibinde topu kornere çeldi.

6. dakikada Sane'nin sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattaki Diabate'nin pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Kaan Ayhan'ın ara pasında topla buluşan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Lang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Yanar, meşin yuvarlağı çeldi.

60. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Batuhan, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.

80. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Singo'nun kafa vuruşunda top, üst direğe çarptıktan sonra kaleci Ali Yanar'ın sırtına çarparak kornere gitti.

88. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Benedyczak'ın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Kasımpaşa, maçı 1-0 kazandı.

Fatih Terim, G.Saray maçında Devamını Oku BUNU DA OKU
Sacha Boey 'dalya' dedi! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray'da çifte sakatlık! Devamını Oku BUNU DA OKU

Eyüpspor lige tutundu!
G.Birliği kümede kaldı!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden polislere saldırı! Bakan Çiftçi duyurdu: 2 polis şehit | Teslim olmayan saldırgan indirildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da çifte sakatlık!
Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da çifte sakatlık! G.Saray'da çifte sakatlık! 21:29
Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler! Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler! 20:51
F.Bahçeli oyunculara ıslıklı protesto! F.Bahçeli oyunculara ıslıklı protesto! 20:46
Fatih Terim, G.Saray maçında Fatih Terim, G.Saray maçında 20:21
Sacha Boey 'dalya' dedi! Sacha Boey 'dalya' dedi! 20:17
Fatih Tekke: Asıl hedefimiz... Fatih Tekke: Asıl hedefimiz... 19:44
Daha Eski
"Sahada göstereceğimiz karakter önemli!" "Sahada göstereceğimiz karakter önemli!" 19:39
Okan Buruk: Yerimiz kesinleşse de... Okan Buruk: Yerimiz kesinleşse de... 19:30
52 Orduspor 2. Lig'de! 52 Orduspor 2. Lig'de! 19:12
Antalyaspor-Kocaelispor | CANLI Antalyaspor-Kocaelispor | CANLI 18:40
Kasımpaşa-G.Saray | CANLI Kasımpaşa-G.Saray | CANLI 18:26
Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir Terim: Hiçbir başarı tesadüf değildir 17:50