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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli yıldız için son anda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı hamle sonuçsuz kalırken, Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili karar ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 10:59
Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen sarı-lacivertliler, son olarak Mason Greenwood transferiyle dikkatleri üzerine çekti.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Savunma hattına da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine milli futbolcu Zeki Çelik gelmişti.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Ancak deneyimli oyuncunun tercihi Roma'dan yana oldu.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Football Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Fiorentina, Zeki Çelik için son anda yeniden girişimde bulundu.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Buna rağmen milli futbolcu, Roma'nın teklifini kabul ederek İtalyan ekibinde kalmayı tercih etti.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Haberde, Zeki Çelik'in Roma'dan yıllık 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanmasının beklendiği belirtildi.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda 2 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma'da istikrarlı bir performans sergiledi.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle çıktığı 45 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...

Tecrübeli sağ bekin güncel piyasa değerinin ise 14 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

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