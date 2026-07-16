Zeki Çelik gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye transferi...
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli yıldız için son anda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yaptığı hamle sonuçsuz kalırken, Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili karar ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 10:59
Ancak deneyimli oyuncunun tercihi Roma'dan yana oldu.
Football Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Fiorentina, Zeki Çelik için son anda yeniden girişimde bulundu.
Buna rağmen milli futbolcu, Roma'nın teklifini kabul ederek İtalyan ekibinde kalmayı tercih etti.
Haberde, Zeki Çelik'in Roma'dan yıllık 3 milyon Euro civarında bir ücret kazanmasının beklendiği belirtildi.
A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda 2 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma'da istikrarlı bir performans sergiledi.
Milli futbolcu, İtalyan ekibiyle çıktığı 45 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Tecrübeli sağ bekin güncel piyasa değerinin ise 14 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.
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