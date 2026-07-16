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Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka'da sıra kale ve orta sahada

Karşıyaka'da sıra kale ve orta sahada

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi iç transferde Ömer Faruk, Mücahit, Alpay ve Erhan'ı kadroda tutup; dış transferde Şanlıurfaspor'dan ayrılan eski kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, Kastamonuspor'dan sol bek Gökdeniz Tandoğan ve Somaspor'dan sağ bek Mahmut Şat'la anlaşan Karşıyaka'da sıra kaleci ve orta saha takviyesine geldi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:54
Karşıyaka'da sıra kale ve orta sahada

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi iç transferde Ömer Faruk, Mücahit, Alpay ve Erhan'ı kadroda tutup; dış transferde Şanlıurfaspor'dan ayrılan eski kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, Kastamonuspor'dan sol bek Gökdeniz Tandoğan ve Somaspor'dan sağ bek Mahmut Şat'la anlaşan Karşıyaka'da sıra kaleci ve orta saha takviyesine geldi. Takımdan ayrılan Tunay ve Tolga'nın yerine nokta kaleci ve orta saha alacak yeşil-kırmızılıların genç bir file bekçisiyle el sıkıştığı öğrenildi.

Kaf-Kaf bu iki takviyeyi de yaptıktan sonra alternatif gençlere yönelecek. Adem Yeşilyurt transferine karşılık Fenerbahçe'den kiralanacak 3 genç için de temaslar sürüyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün ısrarla istediği Fenerbahçeli oyuncuların 1'inci Lig ekipleriyle de temas kurdukları için kararsız kaldıkları öğrenildi. Karşıyaka, Alanyaspor'dan talip olduğu forvet Veysel Karani Ünal'la ücret pazarlıklarına devam ediyor. Oyuncunun talep ettiği yıllık ücretle Karşıyaka'nın önerdiği rakam arasında önemli fark olduğu öğrenildi.

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