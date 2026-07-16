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Haberler Güreş Şampiyon güreşçi Elif Şevval Kurt memleketinde davul zurnayla karşılandı

Şampiyon güreşçi Elif Şevval Kurt memleketinde davul zurnayla karşılandı

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elif Şevval Kurt, memleketi Adana'da davul, zurna ve Türk bayraklarıyla karşılandı. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 11:30
Şampiyon güreşçi Elif Şevval Kurt memleketinde davul zurnayla karşılandı

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Elif Şevval Kurt, memleketi Adana'da davul, zurna ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Milli güreşçi Elif Şevval Kurt, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. Önemli bir başarıya imza atan Elif Şevval Kurt, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda ailesi, antrenörleri ve sevenleri tarafından davul zurnayla karşılandı. Pankartlar taşıyan kalabalık, genç sporcunun boynuna çiçekler astı, tezahüratlar yaptı.

ELİF ŞEVVAL KURT: "KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR"

Adana'ya madalyayı getirdiği için çok mutlu olduğunu anlatan Elif Şevval Kurt, "Adana'ya bu madalyayı getirdiğim için o kadar mutluyum ki kelimeler kifayetsiz kalıyor. Duygularım tarifsiz. Bu madalya sadece benim değil; hocamın, amcamın, babamın, ailemin ve beni destekleyen herkesin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu madalyamı ülkeme armağan ediyorum. Dedem, amcam, babam ve iki kardeşim de güreşçi. Atadan gelen bir spor olduğu için gurur verici. Sırada dünya şampiyonası var, inşallah oradan da altın madalya kazanırım" dedi.

MEHMET KURT: "YENİ NESİLLERE ROL MODEL OLDU"

Elif Şevval Kurt'un antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Mehmet Kurt, "Biz atadan güreşçi bir aileyiz. Elif Şevval'in şampiyon olması, özellikle kızlar alanında bizleri çok onurlandırdı. Adana'da artık bir örnek, yeni nesillere ve yeni sporculara bir rol model durumunda. Adana güreşinde, özellikle kızlar üzerinde bir çığır açtı. Kızımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

ALİ KURT: "ÇOK ÇALIŞTI, ÇOK AZMETTİ"

Elif Şevval Şahin'in babası Ali Kurt da, "Kızımla gurur duyuyorum, Adana gurur duyuyor. Çok çalıştı, çok azmetti. İnanın ki çok ağladı, o kadar hırslıydı ki 'alacağım' diyordu. Biz de ona çok inanıyorduk. Ekran başında izlerken kalp krizi geçirecektik, o kadar heyecanlıydık. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

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