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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş 10 binden fazla minik güreşçi, Ankara'da mindere çıkacak

10 binden fazla minik güreşçi, Ankara'da mindere çıkacak

Türkiye'nin dört bir yanından 10 binden fazla sporcunun mücadele edeceği Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 11:40
10 binden fazla minik güreşçi, Ankara'da mindere çıkacak

Türkiye'nin dört bir yanından 10 binden fazla sporcunun mücadele edeceği Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre geleceğin şampiyonları, 2. Büyük Güreş Festivali'nde buluşacak.

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Minikler Türkiye Şampiyonası, 18-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

81 ilden 10 binden fazla minik sporcu, Türk güreşinin en büyük altyapı organizasyonunda mindere çıkacak. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından şampiyonaya katılan sporculara, eşofman takımı ve güreş mayosu desteği sağlanacak.

Başarılı güreşçiler, Sporcu Eğitim Merkezlerine kazandırılarak Türk güreşinin yarınlarını oluşturacak yolculuğa ilk adımlarını atacak.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, güreşler için salonda 12 minderin kurulacağı belirtilerek, "Türk güreşinin ekim dönemi. Bu arenada ekilen emek, yarının Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştiriyor. Bu organizasyon yalnızca bir şampiyona değil, Türk güreşinin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım, şampiyonların filizlendiği en önemli altyapı organizasyonlarından biridir." ifadelerine yer verildi.

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