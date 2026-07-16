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Haberler Basketbol Marcus Bingham Jr, Fenerbahçe'de!

Marcus Bingham Jr, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Marcus Bingham Jr'ı transfer ettiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 13:11
Marcus Bingham Jr, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Marcus Bingham Jr'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Unics Kazan forması giyen Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. (2.13cm - 2000) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

2018-2022 yıllarında Amerika Kolej Ligi'nde Michigan State forması giyen Bingham Jr., 2023-24 sezonunda Hapoel Haifa ile anlaştı. Hapoel Holon döneminin ardından Kasım 2024'te Hapoel Tel Aviv'e transfer olan Amerikalı uzun, 2025 yılında EuroCup şampiyonluğu yaşadı. 2025-26 sezonunda VTB Ligi ekiplerinden Unics Kazan ile anlaşan Bingham Jr., Rusya temsilcisi ile 54 maçta 15.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.0 asist, 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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