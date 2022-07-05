BEŞİKTAŞ FİKSTÜR 2022 📌 | Beşiktaş 2022-2023 fikstürü! Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 fikstür çekimi 4 Temmuz 19:00'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig, 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 27. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE FİKSTÜR 2022

1. Hafta

Beşiktaş – Yukatel Kayserispor

2. Hafta

Alanyaspor – Beşiktaş

3. Hafta

Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük

4. Hafta

Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor

5. Hafta

MKE Ankaragücü – Beşiktaş

6. Hafta

Beşiktaş – M. Başakşehir

7. Hafta

İstanbulspor – Beşiktaş

8. Hafta

Beşiktaş – Fenerbahçe

9. Hafta

Giresunspor – Beşiktaş

10. Hafta

Beşiktaş – Trabzonspor

11. Hafta

Atakaş Hatayspor – Beşiktaş

12. Hafta

Beşiktaş – Ümraniyespor

13. Hafta

Galatasaray – Beşiktaş

14. Hafta

Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor

15. Hafta

Gaziantep FK – Beşiktaş

16. Hafta

Beşiktaş – Adana Demirspor

17. Hafta

Bay

18. Hafta

Beşiktaş – Kasımpaşa

19. Hafta

Konyaspor - Beşiktaş

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