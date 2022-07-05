Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ FİKSTÜR 2022 📌 | Beşiktaş 2022-2023 fikstürü! Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR 2022 📌 | Beşiktaş 2022-2023 fikstürü! Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları devam ederken, TFF yeni sezonun fikstür çekimini gerçekleştirdi. Beşiktaş fikstürü futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 14:00
BEŞİKTAŞ FİKSTÜR 2022 📌 | Beşiktaş 2022-2023 fikstürü! Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 fikstür çekimi 4 Temmuz 19:00'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig, 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 27. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE FİKSTÜR 2022

1. Hafta
Beşiktaş – Yukatel Kayserispor

2. Hafta
Alanyaspor – Beşiktaş

3. Hafta
Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük

4. Hafta
Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor

5. Hafta
MKE Ankaragücü – Beşiktaş

6. Hafta
Beşiktaş – M. Başakşehir

7. Hafta
İstanbulspor – Beşiktaş

8. Hafta
Beşiktaş – Fenerbahçe

9. Hafta
Giresunspor – Beşiktaş

10. Hafta
Beşiktaş – Trabzonspor

11. Hafta
Atakaş Hatayspor – Beşiktaş

12. Hafta
Beşiktaş – Ümraniyespor

13. Hafta
Galatasaray – Beşiktaş

14. Hafta
Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor

15. Hafta
Gaziantep FK – Beşiktaş

16. Hafta
Beşiktaş – Adana Demirspor

17. Hafta
Bay

18. Hafta
Beşiktaş – Kasımpaşa

19. Hafta
Konyaspor - Beşiktaş

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