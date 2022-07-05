BEŞİKTAŞ FİKSTÜR 2022 📌 | Beşiktaş 2022-2023 fikstürü! Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 fikstür çekimi 4 Temmuz 19:00'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig, 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?
Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?
Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 27. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE FİKSTÜR 2022
1. Hafta
Beşiktaş – Yukatel Kayserispor
2. Hafta
Alanyaspor – Beşiktaş
3. Hafta
Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük
4. Hafta
Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor
5. Hafta
MKE Ankaragücü – Beşiktaş
6. Hafta
Beşiktaş – M. Başakşehir
7. Hafta
İstanbulspor – Beşiktaş
8. Hafta
Beşiktaş – Fenerbahçe
9. Hafta
Giresunspor – Beşiktaş
10. Hafta
Beşiktaş – Trabzonspor
11. Hafta
Atakaş Hatayspor – Beşiktaş
12. Hafta
Beşiktaş – Ümraniyespor
13. Hafta
Galatasaray – Beşiktaş
14. Hafta
Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor
15. Hafta
Gaziantep FK – Beşiktaş
16. Hafta
Beşiktaş – Adana Demirspor
17. Hafta
Bay
18. Hafta
Beşiktaş – Kasımpaşa
19. Hafta
Konyaspor - Beşiktaş
DİĞER BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ