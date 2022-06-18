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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Geride bıraktığımız sezonda beklenen ivmeyi bir türlü yakalayamayan Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde sürdürülen transfer harekatında Kara Kartal, Cyle Larin'in boşluğu doldurulmaya çalışıyor. Siyah-beyazlıların ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'yu transfer ederek bu boşluğu doldurmak istediği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldız Onyekuru ile temasları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Yunanistan medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun geçen sezon başında 4.5 milyon Euro bedelle alındığını vurgularken, beklentilerin çok altında kalmasına rağmen Kartal'dan da bu bedele yakın bir bonservis beklendiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

25 yaşındaki Nijeryalı millî futbolcu, kanat forvet pozisyonunda oynaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Onyekuru, Ligue 1 takımlarından Monaco'da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu geçtiğimiz yıllarda satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Nijeryalı oyuncu 2021 senesinde Yunan ekibi Olympiakos'ta forma terletti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Onyekuru türk futbolunda özellikle Fenerbahçe - Galatasaray maçında sergilediği futbolla göz dolurmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Nijeryalı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

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