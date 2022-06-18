TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldız Onyekuru ile temasları sürüyor.
Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldız Onyekuru ile temasları sürüyor.
Yunanistan medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun geçen sezon başında 4.5 milyon Euro bedelle alındığını vurgularken, beklentilerin çok altında kalmasına rağmen Kartal'dan da bu bedele yakın bir bonservis beklendiği aktarıldı.
Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak.