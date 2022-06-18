TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Bonservis bedeli...

Yunanistan medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun geçen sezon başında 4.5 milyon Euro bedelle alındığını vurgularken, beklentilerin çok altında kalmasına rağmen Kartal'dan da bu bedele yakın bir bonservis beklendiği aktarıldı.



