BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor.
Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor.
Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü.
Wivestad'ın Fenerbahçeli yetkililerle de görüştüğü kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun maliyetleri şu aşamada Beşiktaş'ın kriterlerini aşıyor.
Yöneticiler, Sörloth konusunda "Oyuncuyla bir şekilde orta yol bulunur, burada önemli olan Leipzig ile anlaşabilmek" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile Sörloth cephesi arasında ilk görüşmede 1 milyon Euro gibi bir fark ortaya çıktı.
Görüşmeler sürerken iki taraf da birbirlerine ılımlı yaklaşıyor.
SOCIEDAD 8 TEKLİF ETTİ
Siyah-beyazlı ekip, yıldız futbolcu için 6-7 milyon Euro bandını aşmayı düşünmüyor.
Alman ekibi ise 20 milyon Euro bonservis ödediği oyuncusu için kapıyı 12'den açtı.
Bu rakamı 10 milyon Euro'ya kadar esnetmeyi düşünse de aşağısına gönüllü olmayan Leipzig ile henüz anlaşabilen bir kulüp yok.
Beşiktaş aradaki farkı sonraki satıştan pay ile çözerek kapatmak istiyor.
Bu sezon Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosunda bulunduran Real Sociedad ise 16 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayıp 8 milyon Euro teklif etti.
Ancak İspanyol ekibinin yapmış olduğu bu öneri Leipzig tarafından kabul görmedi.
Bu sezon La Liga'da 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu 4 gollük katkı verdi.
3. ALTERNATİF FRANSA'DAN
Beşiktaş'ın listesinde Sörloth'un ardından adı yazan Adam Buksa dışında bir ismin daha gündemde olduğu belirtildi.
Yönetimin ismini gizlediği ancak görüşme halinde olduğu santrforun, Fransa'da Ligue 1'de forma giydiği kaydedildi.