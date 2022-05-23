Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Son dakika spor haberi: Golcü operasyonuna devam eden Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Alexander Sörloth bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim bonservis için 7 milyon Euro'nun üzerine çıkmazken, karşı taraf kapıyı 12 milyon Euro'dan açtı, "10'a olur" mesajını verdi. Kartal aradaki farkı sonraki satıştan pay ile kapatmayı planlıyor. Öte yandan İspanyol ekibi Real Sociedad yaptığı son teklifle pazarlıkları kızıştırdı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Wivestad'ın Fenerbahçeli yetkililerle de görüştüğü kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun maliyetleri şu aşamada Beşiktaş'ın kriterlerini aşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Yöneticiler, Sörloth konusunda "Oyuncuyla bir şekilde orta yol bulunur, burada önemli olan Leipzig ile anlaşabilmek" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Beşiktaş ile Sörloth cephesi arasında ilk görüşmede 1 milyon Euro gibi bir fark ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Görüşmeler sürerken iki taraf da birbirlerine ılımlı yaklaşıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

SOCIEDAD 8 TEKLİF ETTİ
Siyah-beyazlı ekip, yıldız futbolcu için 6-7 milyon Euro bandını aşmayı düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Alman ekibi ise 20 milyon Euro bonservis ödediği oyuncusu için kapıyı 12'den açtı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Bu rakamı 10 milyon Euro'ya kadar esnetmeyi düşünse de aşağısına gönüllü olmayan Leipzig ile henüz anlaşabilen bir kulüp yok.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Beşiktaş aradaki farkı sonraki satıştan pay ile çözerek kapatmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Bu sezon Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosunda bulunduran Real Sociedad ise 16 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayıp 8 milyon Euro teklif etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Ancak İspanyol ekibinin yapmış olduğu bu öneri Leipzig tarafından kabul görmedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Bu sezon La Liga'da 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu 4 gollük katkı verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

3. ALTERNATİF FRANSA'DAN
Beşiktaş'ın listesinde Sörloth'un ardından adı yazan Adam Buksa dışında bir ismin daha gündemde olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Sörloth transferinde flaş gelişme! İşte pazarlıklarda son durum

Yönetimin ismini gizlediği ancak görüşme halinde olduğu santrforun, Fransa'da Ligue 1'de forma giydiği kaydedildi.

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