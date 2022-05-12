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Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlı ekipte gelecek sezon planlamasında ilk hedef noktalarından biri de stoper. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimler ise Fransız ekiplerinden Ajaccio forması giyen Oumar Gonzalez ve Strasbourg'da top koşturan Alexander Djiku. Kartal iki ismin transferi için de temaslarını hızlandırdı. İşte transfer haberinin detayları. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Stopere transfer yapacak olan siyah-beyazlılar Fransa'ya çıkarma yaptı.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Beşiktaş, özellikle savunma konusunda hava hakimiyeti yüksek ve hızlı oyuncu için gündemine Alexander Djiku'yu aldı.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

27 yaşındaki savunma oyuncunun kulübü Strasbourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

1994 doğumlu Alexander Djiku, defansta farklı bölgelerde oynayabiliyor.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

27 yaşındaki savunmacı bu sezon 31 maçta görev aldı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Ganalı oyuncu 11 kez de milli takımının formasını giydi.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Siyah-beyazlıların listesindeki Fransa'dan bir isim daha var.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Ajaccio forması giyen Oumar Gonzalez ile de ilgileniyor.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

24 yaşındaki Fransız oyuncunun Ajaccio ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Bu sezon Ligue 2'de 33 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 3 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Genç stoperin güncel piyasa değeri ise 1 milyon 500 bin Euro.

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