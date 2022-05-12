Beşiktaş'a stoperler Fransa'dan! Alexander Djiku ve Oumar Gonzalez...

Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun planlanmasına başlandı.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın durumu belirsizliğini koruyor.
Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda gelecek sezonun planlanmasına başlandı.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın durumu belirsizliğini koruyor.
Stopere transfer yapacak olan siyah-beyazlılar Fransa'ya çıkarma yaptı.
Beşiktaş, özellikle savunma konusunda hava hakimiyeti yüksek ve hızlı oyuncu için gündemine Alexander Djiku'yu aldı.
27 yaşındaki savunma oyuncunun kulübü Strasbourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.
1994 doğumlu Alexander Djiku, defansta farklı bölgelerde oynayabiliyor.
27 yaşındaki savunmacı bu sezon 31 maçta görev aldı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.
Ganalı oyuncu 11 kez de milli takımının formasını giydi.
Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirtiliyor.
Siyah-beyazlıların listesindeki Fransa'dan bir isim daha var.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Ajaccio forması giyen Oumar Gonzalez ile de ilgileniyor.
24 yaşındaki Fransız oyuncunun Ajaccio ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
Bu sezon Ligue 2'de 33 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 3 gol atma başarısı gösterdi.
Genç stoperin güncel piyasa değeri ise 1 milyon 500 bin Euro.