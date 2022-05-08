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Beşiktaş U19 Fenerbahçe U19: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Beşiktaş ve Fenerbahçe U19 takımları, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 17:04
Beşiktaş U19 Fenerbahçe U19: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET
U-19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

U-19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar derbiyi Koray Yağcı ve Emirhan Delibaş'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Mücadeleyi Beşiktaş Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlu Yardımcısı Halim Okta ile Önder Karaveli takip etti.
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