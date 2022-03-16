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SPOR HABERİ - Beşiktaş teknik direktörünü arıyor! İşte listedeki isimler

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların listesinde ise Daniel Farke, Nuno Espritito Santo ve Jindrich Trpisovsky gibi isimler var. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş teknik direktörünü arıyor! İşte listedeki isimler

Siyah-beyazlılarda derbi mağlubiyetinin ardından teknik direktör arayışları yeniden hız kazandı. Yönetim teknik direktörlük konusunu listenin ilk sırasına taşıdı. Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen ancak herhangi bir sonuç elde edemeyen siyah-beyazlılarda, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Çebi'nin talimatıyla görüşmelere yeniden başladı. Kazancı'nın listesinin ilk sırasında daha önce de görüştüğü Daniel Farke yer alırken, diğer adaylar arasında Nuno Espritito Santo, Jindrich Trpisovsky gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi. Yapılacak görüşmelerin ardından listenin Başkan Çebi'ye sunularak onay bekleneceği ifade edildi.

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