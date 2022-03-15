BEŞİKTAŞ HABERİ - Galatasaray derbisi sonrası Miralem Pjanic'ten paylaşım! "Takımdan ayrı kalmak..."

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Boşnak yıldız, "İstenilen ve beklenilen sonucu maalesef alamadık, takımımın da böylesine önemli bir maçta parçası olamadığım için çok üzgünüm. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız. Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Takımdan ayrı kalmak çok zor. Bir an önce tekrar sizler ve kara kartal için savaşmaya kaldığım yerden devam etmek istiyorum." dedi.

İşte o paylaşım: