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BEŞİKTAŞ HABERİ - Galatasaray derbisi sonrası Miralem Pjanic'ten paylaşım! "Takımdan ayrı kalmak..."

Spor haberi... Süper Lig'de haftanın mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Dev mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Karşılaşma sonrası Siyah-Beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız isim yaptığı paylaşımda "Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Takımdan ayrı kalmak çok zor" ifadelerini kullandı. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 20:36
BEŞİKTAŞ HABERİ - Galatasaray derbisi sonrası Miralem Pjanic'ten paylaşım! "Takımdan ayrı kalmak..."

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Boşnak yıldız, "İstenilen ve beklenilen sonucu maalesef alamadık, takımımın da böylesine önemli bir maçta parçası olamadığım için çok üzgünüm. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız. Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Takımdan ayrı kalmak çok zor. Bir an önce tekrar sizler ve kara kartal için savaşmaya kaldığım yerden devam etmek istiyorum." dedi.

İşte o paylaşım:

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