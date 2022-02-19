Beşiktaş Altay: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk etti. Müsabaka, Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın ve Beşiktaş'ın tek golü, 64. dakikada Domagoj Vida'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 41' çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sırada kendine yer buldu. Altay ise 22 puanla 19. sırada yer aldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Altay ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Güven'den aldığı pasla ceza sahasına giren Necip, açısını düzeltip şutunu attı. Kaleci Lis sağına yatıp golü önledi, boşta kalan topu savunma taça gönderdi.

12. dakikada Altay'ın hızlı gelişen atağında Thaciano, sağdan bindiren Kappel'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kappel'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

23. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Teixeira ile paslaşan Kenan Karaman ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Lis'te kaldı.

31. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kenan Karaman ile verkaç yapan Alex Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Teixeira'nın sol çaprazdan şutunu Lis son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

58. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

64. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Vida kafa ile topu ağlara yolladı: 1-0.

72. dakikada Beşiktaş ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kenan Karaman kayarak vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Alex Teixeira rakibinden kurtulup şutunu attı, top bir kez daha yan direğe çarptı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada Montero'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun aşırtma vuruşunu, kaleci Lis zorlanmadan kontrol etti.

90+3. dakikada Altay'ın gelişen atağında İbrahim Öztürk'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4. dakikada Altay beraberlik golüne çok yaklaştı. Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan şutunda, Vida'nın ayak koyduğu top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.