BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Scout ekibinin yeni keşfi! 17'lik Naxhi Berisha Kartal'a

Beşiktaş , FC Prishtina forması giyen genç yıldız adayı Naxhi Berisha 'nın peşine düştü. Gazetablic'in haberine göre; siyah-beyazlıların scout ekibi, 17 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor.

Naxhi Berisha'ya Beşiktaş'ın haricinde Almanya ve Hollanda'dan birçok takımın ilgi gösterdiği ifade edildi.