3 kupalı şampiyon

Katar'da Süper Kupa zaferini yaşayan Beşiktaş, tarih yazdı. Kara Kartal, geçen sezon Sergen Yalçın yönetiminde 84 puanla Süper Lig'i şampiyonlukla tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Antalyaspor'u Josef ve Rosier'in golleriyle mağlup ederek kupaya uzandı. 2021'de duble sevinç yaşayan siyah-beyazlılar, Süper Kupa'da yine Antalya'yı mağlup ederek 35. kupasını kazandı. Beşiktaş, kendi tarihinde bir ilki gerçekleştirip, ilk kez üçleme yaptı.

İLK VE SON ŞAMPİYON

Beşiktaş, daha önce 1989-90 ve 2008-09'da ligkupa dublesini yapmış ancak eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, güncel ismiyle Süper Kupa'yı kazanamamıştı. Kara Kartal, lig ve kupa zaferleriyle resmi kupa sayısını 35'e çıkardı. 16 lig, 10 Türkiye Kupası alan siyah-beyazlılar, 9. kez Süper Kupa'yı müzesine taşıdı. 2006'da ilk kez oynanan Süper Kupa'yı da Beşiktaş almıştı. 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan finalde, Galataaray'a 1-0 üstünlük kurarak ilk kupanın sahibi olmuştu.

4. KEZ YURT DIŞINDA

TURKCELL Süper Kupa mücadelesi yurt dışında 4. kez oynandı. Kupanın ilk 3 maçı Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile G.Saray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

KARAVELİ İKİNCİ YERLİ

Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Önder Karaveli, Beşiktaş'la 6. maçına çıktı. Teknik sorumlu Karaveli, 1974'te kupayı kazanan Metin Türel'in ardından Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı (Cumhurbaşkanlığı) alan 2. yerli çalıştırıcı oldu.