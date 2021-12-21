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Beşiktaş'ta hedef Quinones

Golcü takviyesi için araştırmalar yapan Beşiktaş, 24 yaşındaki Kolombiyalı Julian Quinones’i takibe aldı. Kartal’ın bu transferde bir de rakibi var: Galatasaray.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ta hedef Quinones

Ara transfer dönemine yaklaşılırken, ekipler de çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray, Kolombiyalı forvet Julian Quinones'i transfer etmek istiyor. Ligde bu sezon başarılı bir performans ortaya koyamayan Beşiktaş ve Galatasaray, Kolombiyalı golcü Quinones ile ilgileniyor. FM State Of Mind sitesinde yer alan haberlere göre; iki ezeli rakibin, Meksika Ligi takımı Atlas Guadalajara'da kiralık olarak forma giyen Quinones'i transfer etmek istediği belirtildi. Haberde, iki ekibin 24 yaşındaki Kolombiyalı forvet için menajerler aracılığıyla kulübüne teklif yaptığı kaydedildi. Ayrıca oyuncuya Yunanistan, Rusya ve Hollanda'dan da tekliflerin olduğu öğrenildi. Öte yandan, bonservisi Tigres'te olan golcü oyuncu bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetti.

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