Michy ve Kenan uyuşmadı

Geçen sezon golcüler Vincent Aboubakar 14. haftada 8 gol 1 asist ve Cyle Larin 5 gol 1 asist olmak üzere toplam 13 gol 2 asistle takıma büyük katkı verirlerken, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın ise bu sezon sadece 4 gol, 1 asistlik performans göstermesi, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etkenlerden biri oldu.
Geçen sezon golcüler Vincent Aboubakar 14. haftada 8 gol 1 asist ve Cyle Larin 5 gol 1 asist olmak üzere toplam 13 gol 2 asistle takıma büyük katkı verirlerken, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın ise bu sezon sadece 4 gol, 1 asistlik performans göstermesi, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etkenlerden biri oldu.