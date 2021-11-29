Haberler Beşiktaş Michy ve Kenan uyuşmadı

Michy ve Kenan uyuşmadı

Geçen sezon golcüler Vincent Aboubakar 14. haftada 8 gol 1 asist ve Cyle Larin 5 gol 1 asist olmak üzere toplam 13 gol 2 asistle takıma büyük katkı verirlerken, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın ise bu sezon sadece 4 gol, 1 asistlik performans göstermesi, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etkenlerden biri oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Michy ve Kenan uyuşmadı
Geçen sezon golcüler Vincent Aboubakar 14. haftada 8 gol 1 asist ve Cyle Larin 5 gol 1 asist olmak üzere toplam 13 gol 2 asistle takıma büyük katkı verirlerken, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın ise bu sezon sadece 4 gol, 1 asistlik performans göstermesi, Beşiktaş'ın yenilgilerinde en büyük etkenlerden biri oldu.
DİĞER
Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün
Yazar Ece Ergönenç’e platonik aşık kabusu: Samuray kılıçlı katil gibi…
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor