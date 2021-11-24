Kartal hazır kıta

Ve Beşiktaş dün akşam saatlerinde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Kondisyon koşuları sonrası top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular ardından yarı sahada çift kale taktik maç yaptı. Çalışmalar sırasında oyuncuların oldukça hırslı olması gözden kaçmadı. Sergen Yalçın, zaman zçaman idmanı durdurarak siyah-beyazlılara anında uyarılarda bulundu. Antrenman sonunda ise futbolcuların kendi aralarında kısa bir toplantı yaptığı bildirildi. Atiba ve Necip'in arkadaşlarını motive edici sözler söyledikleri kaydedildi. Öte yandan Ajax da dün son çalışmasını gerçekleştirdi. Hollanda temsilcisinde Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.