SPOR HABERİ: Miralem Pjanic'e şok tepki! Sahadan yuhalanarak çıktı

ESKİ HOCASI BAZDAREVIC'TEN PJANIC'E DESTEK

Miralem Pjanic'e gösterilen bu tepki ülkede gündem olurken, 2014-2017 yılları arasında Bosna Hersek'i çalıştıran teknik direktör Mehmed Bazdarevic ise Beşiktaş'ın yıldızına destek verdi. Bazdarevic, Bosna basınına yaptığı açıklamada "Her zaman oyuncuların yanındayım, özellikle de yıllardır Bosna için elinden gelenin en iyisini yapan Miralem söz konusu olduğunda. Herkes onun neler yaşadığını biliyor ve ona anlayış göstermesi gerekiyor. O bunu hak etmedi" diye konuştu.