TEMSA’dan otobüs

TEMSA'nın Beşiktaş futbol takımı için hazırladığı yeni otobüs, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle teslim edildi. Yönetici Mesut Urgancılar, "TEMSA ile beraberliğimizin 8. yılına girdik. Geçen sezon bize sağlamış olduğu katkı 5 milyon lira civarındaydı. Futbol takımımızla başlayan iş birliğimiz geçen yıl hentbol ile taçlanmıştı. Bu yıl da basketbol takımımızla sponsorluğumuza devam ediyor" dedi.
TEMSA'nınBeşiktaş futbol takımı için hazırladığı yeni otobüs, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle teslim edildi. Yönetici Mesut Urgancılar, "TEMSA ile beraberliğimizin 8. yılına girdik. Geçen sezon bize sağlamış olduğu katkı 5 milyon lira civarındaydı. Futbol takımımızla başlayan iş birliğimiz geçen yıl hentbol ile taçlanmıştı. Bu yıl da basketbol takımımızla sponsorluğumuza devam ediyor" dedi.