Sporting Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPORTING - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING LIZBON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Mücadele ile ilgili gelişmeler A Spor ekranlarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI! VALENTINE ROSIER VE BATSHUAYI...

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımzın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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