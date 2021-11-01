Sporting Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SPORTING LIZBON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Mücadele ile ilgili gelişmeler A Spor ekranlarında yer alacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI! VALENTINE ROSIER VE BATSHUAYI...
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,
"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.
Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımzın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İSTATİSTİKLER
- Beşiktaş'a rakip olduğu üç Avrupa kupası maçında yenilgi almayan Sporting (2G 1B), son karşılaşmada siyah-beyazlı ekibi 4-1 mağlup etti.
- Sporting, Beşiktaş'a rakip olduğu son Şampiyonlar Ligi maçında Kasım 2014'ten (4-2 vs Schalke 04) bu yana ilk kez bu turnvada 4+ gol sevinci yaşadı (4-1).
- Avrupa kupalarında Portekiz takımlarıyla oynadığı son 11 maçın birini kazanan Beşiktaş (5B 5M), tek galibiyetini Eylül 2017'de Porto karşısında aldı.
- Sporting, Kasım 2014'ten bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçı kazanmak istiyor.
- Avrupa kupalarında oynadığı son beş deplasman maçını kaybeden Beşiktaş, bu süreçte yediği 16 gole karşılık dört gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasındaki son dış saha galibiyetini Kasım 2018'de Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.
- Avrupa kupalarında oynadığı son iki iç saha maçını kaybeden Sporting, Eylül 2007'den bu yana evinde üst üste üç yenilgi almıyor.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'in attığı beş golün üçünde Paulinho'nun payı var (2 gol & 1 asist). Turnuvanın bir sezonunda Portekiz ekibi adına daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim ise Nani'ydi (2015/16'da 6).
- Beşiktaş'ın bu sezon attığı iki Şampiyonlar Ligi golü de Miralem Pjanic'in ortaları sonuncunda yapılan kafa vuruşlarıyla geldi (Javi Montero vs Borussia Dortmund & Cyle Larin vs Sporting).
- Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı son maçta Beşiktaş filelerine iki gol gönderen Sebastian Coates, Kasım 2017'den (Bas Dost vs Olympiakos) bu yana Sporting formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu.
- Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda golü bulunmayan oyuncular arasında Michy Batshuayi'den (10) daha fazla şut çeken tek isim Lautaro Martinez (12).