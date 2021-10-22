Haberler Beşiktaş Derbinin biletleri satışa sunuldu

Derbinin biletleri satışa sunuldu

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ın G.Saray'ı konuk edeceği derbinin biletleri satışa çıktı. Yapılan açıklamada derbi biletlerinin 22 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren kombinesi olan taraftarları için öncelikli olarak satışa sunulacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 06:50
Derbinin biletleri satışa sunuldu
Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ın G.Saray'ı konuk edeceği derbinin biletleri satışa çıktı. Yapılan açıklamada derbi biletlerinin 22 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren kombinesi olan taraftarları için öncelikli olarak satışa sunulacağını açıkladı. Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçının bilet fiyatları 175 TL ile 1600 TL arasında değişiyor.
SON DAKİKA