Derbinin biletleri satışa sunuldu

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ın G.Saray'ı konuk edeceği derbinin biletleri satışa çıktı. Yapılan açıklamada derbi biletlerinin 22 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren kombinesi olan taraftarları için öncelikli olarak satışa sunulacağını açıkladı.
Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş'ın G.Saray'ı konuk edeceği derbinin biletleri satışa çıktı. Yapılan açıklamada derbi biletlerinin 22 Ekim Cuma günü saat 11.00'den itibaren kombinesi olan taraftarları için öncelikli olarak satışa sunulacağını açıkladı. Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçının bilet fiyatları 175 TL ile 1600 TL arasında değişiyor.