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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Can Bozdoğan müjdesi! Sezon sonu...

Beşiktaş, Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için girişimlerine başladı. Genç gurbetçi Can da siyah-beyazlılarda kalmak istiyor. Ancak Schalke taraftarları Can Bozdoğan'ın satılmasına karşı çıkıyor. Alman basınında yer alan haberde, Schalke'ye sezon sonunda geri dönmeyecek isimler duyuruldu. Listede Can Bozdoğan'a da yer verildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 16:05
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Can Bozdoğan müjdesi! Sezon sonu...

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta en dikkat çeken transferlerden biri de Can Bozdoğan olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Can Bozdoğan müjdesi! Sezon sonu...

Kısa sürede siyah-beyazlı forma ile taraftarın gönlünde taht kuran genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Can Bozdoğan müjdesi! Sezon sonu...

CAN BOZDOĞAN DA LİSTEDE

Alman basınında yer alan habere göre; Schalke'nin başka takımlara kiralık olarak gönderdiği 7 futbolcu arasında Alman ekibine dönmeyecek isimler listelenirken onlardan birinin de Can Bozdoğan olması dikkati çekti. Bu isimler arasında Ozan Kabak (Norwich City), Amine Harit (Marsilya), Nassim Boujellab (Ingolstadt), Rabbi Matondo (Brugge), Levent Mercan (Karagümrük), Hamza Mendyl (Gaziantep) bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Can Bozdoğan müjdesi! Sezon sonu...

BEŞİKTAŞ İSTEKLİ

Ağustos sonunda kiralık verilen Can Bozdoğan'ın siyah-beyazlı takımda pozitif bir görüntü oluşturduğu ve Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisini alma konusunda istekli olduğu aktarıldı.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Can Bozdoğan müjdesi! Sezon sonu...

SATIN ALMA OPSİYONU 2 MİLYON EURO

Haberde, "Can Bozdoğan, Beşiktaş ile o kadar iyi anlaşıyor ki bu transfer süreci kiralamanın ötesine geçecek" denildi. Beşiktaş'ın futbolcunun transferi için satın alma opsiyonu var. Bu rakamın ise yaklaşık 2 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Can Bozdoğan müjdesi! Sezon sonu...

SCHALKE TARAFTARI TEPKİLİ

Bu arada Schalke taraftarları Can Bozdoğan'ın takımdan ayrılmasına sosyal medyada tepki gösteriyor. Taraftarlar, Can Bozdoğan'ın Schalke'de kalmasının kulübün faydasına olacağı görüşünü savunuyor.

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