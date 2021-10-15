BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a Can Bozdoğan müjdesi! Sezon sonu...

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta en dikkat çeken transferlerden biri de Can Bozdoğan olmuştu.
Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta en dikkat çeken transferlerden biri de Can Bozdoğan olmuştu.
Kısa sürede siyah-beyazlı forma ile taraftarın gönlünde taht kuran genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı.
CAN BOZDOĞAN DA LİSTEDE
Alman basınında yer alan habere göre; Schalke'nin başka takımlara kiralık olarak gönderdiği 7 futbolcu arasında Alman ekibine dönmeyecek isimler listelenirken onlardan birinin de Can Bozdoğan olması dikkati çekti. Bu isimler arasında Ozan Kabak (Norwich City), Amine Harit (Marsilya), Nassim Boujellab (Ingolstadt), Rabbi Matondo (Brugge), Levent Mercan (Karagümrük), Hamza Mendyl (Gaziantep) bulunuyor.
BEŞİKTAŞ İSTEKLİ
Ağustos sonunda kiralık verilen Can Bozdoğan'ın siyah-beyazlı takımda pozitif bir görüntü oluşturduğu ve Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisini alma konusunda istekli olduğu aktarıldı.
SATIN ALMA OPSİYONU 2 MİLYON EURO
Haberde, "Can Bozdoğan, Beşiktaş ile o kadar iyi anlaşıyor ki bu transfer süreci kiralamanın ötesine geçecek" denildi. Beşiktaş'ın futbolcunun transferi için satın alma opsiyonu var. Bu rakamın ise yaklaşık 2 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
SCHALKE TARAFTARI TEPKİLİ
Bu arada Schalke taraftarları Can Bozdoğan'ın takımdan ayrılmasına sosyal medyada tepki gösteriyor. Taraftarlar, Can Bozdoğan'ın Schalke'de kalmasının kulübün faydasına olacağı görüşünü savunuyor.