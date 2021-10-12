BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

Beşiktaş 'ın geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic , Altay maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü bir süredir sahalardaki yerini alamıyordu.

Futbola verilen milli arayı fırsat bilen yıldız isim, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa-Belçika maçını izlemek için İtalya'ya giden yıldız futbolcu eski kulübünü ziyaret etti.