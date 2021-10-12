Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezon başında kadrosuna Miralem Pjanic'i katarak Avrupa'da büyük ses getirmişti. Siyah-beyazlıların yıldızı Altay maçında sakatlanmış ve milli arada İtalya'ya gitmişti. İtalyan basınında yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 09:21
BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Altay maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü bir süredir sahalardaki yerini alamıyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

Futbola verilen milli arayı fırsat bilen yıldız isim, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransa-Belçika maçını izlemek için İtalya'ya giden yıldız futbolcu eski kulübünü ziyaret etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

JUVENTUS TESİSLERİNE GİTTİ

31 yaşındaki futbolcuyu eski takımı Juventus'un antrenmanlarını yaptığı Continassa'ya girerken görüntülenmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

Boşnak orta sahanın burada teknik direktör Massimiliano Allegri ve birkaç eski takım arkadaşıyla görüştüğü belirtildi. Pjanic'in Juventus'un tesislerine gitmesi, "İtalyan ekibine geri mi dönecek?" yorumlarına neden olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

2022'DE JUVENTUS'A DÖNEBİLİR

İtalyan basınında yer alan haberde, Miralem Pjanic'in 2022 yazında Juventus'a dönebileceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Beşiktaş'ın yıldızı için olay transfer iddiası!

Haberde ayrıca Pjanic'in Juventus'a dönme arzusunu hiçbir zaman gizlemediği yazıldı.

SON DAKİKA