Barça geri döner

Pjanic, kiralık olarak geldiği Barcelona için "Zor günler yaşıyorlar, sonuçlar taraftarın istediği gibi gitmiyor, bu da baskı yaratıyordur. Yönetim ve başkan ne yapmaları gerektiğini biliyordur. " dedi.
Pjanic, kiralık olarak geldiği Barcelona için "Zor günler yaşıyorlar, sonuçlar taraftarın istediği gibi gitmiyor, bu da baskı yaratıyordur. Yönetim ve başkan ne yapmaları gerektiğini biliyordur. Finansal olarak da işler şu anda iyi gitmiyor ama büyük bir kulüp, çok iyi futbolcuları var. Belki de takımı ayağa kaldıracak iyi bir lidere ihtiyaç duyuyorlar. Hatalar yapılmıştır ama yönetimdeki insanlar doğru kararları alacaktır, Barcelona en büyüklerdendir ve geri döneceklerdir" dedi.