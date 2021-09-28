Ajax Beşiktaş maçı hangi kanaldan CANLI şifresiz yayınlanacak? İşte Ajax-Beşiktaş maçını şifresiz izleyebileceğiniz kanallar

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax Beşiktaş maçı heyecanı yaşanacak.



C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı.



Siyah beyazlılar gruptaki ikinci maçında Ajax deplasmanına çıkacak.



Şimdi taraftarlar Ajax Beşiktaş maçı hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak? sorusunun yanıtını aramaya başladı.

İşte Ajax-Beşiktaş maçı ile ilgili gün, saat ve şifresiz yayın bilgileri...



AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



28 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak ve Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele Exxen 1'den naklen yayınlanacak.



AJAX BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ VERECEK?



Ajax Beşiktaş maçını uydudan şifresiz veren yabancı kanalların listesi de belli oldu.



İşte Ajax-Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayacak kanallar...

- Bein Sports France 2 HD

- BT Sport 1 HD

- C More Streaming Sweeden

- Livescore App

- Paramount + USA

- SuperSport Maximo 1 HD

- SuperSport Premier League HD

- TV2 Play Norge

- Haberpush HD

- TV3 Sport Dansk HD

- Viaplay Baltic HD

- Arena sport 1 HD

- Btv aksiyon HD

- CBC sport hd

- Viaplat Denmark HD