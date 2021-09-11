Son dakika Beşiktaş haberi: Jaap Uilenberg'den Sergen Yalçın'a cevap

Sergen Yalçın için sarf ettiği, "Beşiktaş'ın teknik direktörü, kulübede hakemlere büyük baskı oluşturuyor" sözüne MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg açıklama getirdi: Ben kimseyi hedef göstermedim, asla böyle bir amacım yok!

"MAKSADI DIŞINDA ALGILANMIŞ" Sabah'tan Taner Karaman'a konuşan Hollandalı futbol adamı, "Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma dedi' söylemi ile ilgili verdiğim cevabın maksadının dışında algılanmış olmasını derin bir üzüntü ile takip ettim." dedi.