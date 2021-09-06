Tecrübe abidesi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek Türk takımı olan ve kısa sürede arka arkaya flaş transferlerle kadrosu genişleten Beşiktaş'ta oyuncuların Devler Ligi performansları oldukça dikkat çekiyor. Duhuliye.com'un derlediği bilgilere göre siyah-beyazlı takımda Şampiyonlar Ligi tecrübesi en fazla olan isim olrak 84 maçla Pjanic öne çıkıyor. Onu 45 maçla Teixeira izliyor. Beşiktaş'ın kadrosundaki oyuncuların elemeler dahil bu arenada toplam çıktığı maç sayısı ise 304'ü buluyor. Yıldızların ayrıca bu karşılaşmalarda toplamda 36 gol bulunuyor. İşte daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynayan yıldızlar ve gol sayıları:



