Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yılın transfer bombasına imza attı. Barcelona'dan yıldız oyuncu Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya vereceği listeye yakışır bir transfer yaptı. İşte tüm detaylar ve 9 maddede Pjanic... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

1- Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22 gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik performans ortaya koydu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

2- Sıklıkla 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen oyuncu Bosna Hersek Milli Takımı ile 101 maçta 15 gol atmayı başardı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

3- 31 yaşındaki futbolcu, 4 kez İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

4- 2014 yılında Bosna'da yılın futbolcusu seçildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

5- Geçen sezon sakatlıklar yüzünden sadece 11 gün sahalardan uzak kaldı ve 4 maç kaçırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

6- Kariyerinde 13 kez penaltı noktasına gelen isim 10'unu gole çevirmeyi başardı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

7- Sarri, Allegri, Spaletti, Luis Enrique, Rudi Garcia gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

8- Merkez orta saha, ön libero, on numara, sol kanat, sağ kanat pozisyonlarında oynadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

9- 2013-2014'de Roma'da sezonun orta sahası olarak seçildi. (Sabah)

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