Son dakika Beşiktaş haberi: Pastanın çileği geldi! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

1- Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22 gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik performans ortaya koydu.
1- Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22 gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik performans ortaya koydu.
2- Sıklıkla 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen oyuncu Bosna Hersek Milli Takımı ile 101 maçta 15 gol atmayı başardı.
3- 31 yaşındaki futbolcu, 4 kez İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.