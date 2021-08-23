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Taburcu edildi

Gaziantep maçında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan N'Sakala tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Taburcu edildi

N'Sakala, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Birkaç dakikalığına nefes alamadım. Sonra yere yığıldım. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ailem, arkadaşlarım, fanlarımdan ve medyadan aldığım mesajlar için teşekkür ederim. Minnettarım." şeklinde konuştu.

'KORKUTTUN KARDESH!'
N'Sakala'nın rahatsızlanması sonrası kulüplerden ve meslektaşlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Oyuncunun aktif olarak kullandığı instagram hesabına binlerce yorum bırakıldı. Eski takım arkadaşı Cenk Tosun da "Korkuttun kardesh" yazdı.

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