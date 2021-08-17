Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş Ozan Tufan'ı resmen istedi! İşte Fenerbahçe'nin yanıtı...

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti. Milli futbolcuyu hazırlık maçlarında da 11'de oynatmayan Vitor Pereira'nın, Ozan'ı kadroda düşünmediği ifade ediliyordu.

Bu doğrultuda Watford ile de görüşme halinde olduğu belirtilen Ozan Tufan'ı Beşiktaş resmen istedi.

ÇEBİ ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti.

FENERBAHÇE'DEN OLUMSUZ YANIT

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.