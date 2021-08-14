Unutmayacağız

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 7. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Başkan Çebi, "Beşiktaşlılık duruşunun, Süleyman Seba'dan kaynaklandığını ve bu duruşun diğer bütün rakip takımlarımızın taraftarları tarafından da beğenilmesi bizim için bir onur kaynağıdır. Böyle bir onursal başkana sahip olmanın camia olarak onuru ve gururunu her zaman yaşayacağız" diye konuştu. Başkan Çebi şöyle devam etti: "Biz Beşiktaşlıların ders aldığı kadar umarım diğer rakiplerimiz de kendi yöneticilerinin saygı duyduğu kadar, onursal başkanımıza saygı duyarlar. Ve kendi yöneticilerinin de Süleyman Seba başkanımız gibi dik durmasını, fair-play olmasını, saygı duymasını rakiplere nasıl yapıyorsa aynısını yapmasını hatta bunu sporcularının da teknik direktörlerinin de görüp örnek olmasını temenni ediyorum"

MESAJ YAĞDIRDILAR

Onursal Başkan Süleyman Seba için TFF ve başta F:Bahçe ile G.Saray olmak üzere bir çok kulüp anma mesajı yayınladı. TFF mesajında "Türk sporunun sembol ismi, tüm renklere saygısı, beyefendi kişiliği, centilmenliği ve duruşuyla hepimize örnek olan, adını Süper Lig'in 2014-15 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının yedinci yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

İNÖNÜ'DE İLK GOLÜ ATTI

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarını yaptığı eski İnönü Stadı'ndaki ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. Seba, 1947 yılında hizmete giren ve 2013'te yeni stat yapımı için yıkılan İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ın İsveç temsilcisi AIK ile yaptığı açılış maçında fileleri havalandırarak, bu sahada ilk golü atan isim oldu.

TAM 16 YIL BAŞKANLIK YAPTI

Seba, Beşiktaş'ta 16 yıl başkanlık yaparak kırılması zor bir rekora da imza attı. Başkanlığı boyunca 8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük sağlayan siyahbeyazlı kulübün efsanesi, 2000 yılında görevini bıraktı. Süleyman Seba, 16 yıl kesintisiz şekilde başkanlık yaparak bu görevi en uzun süre yapan kişi olarak Beşiktaş tarihine geçti.

NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlı ekip, namağlup şampiyonluk başarısını da Süleyman Seba döneminde yaşadı. Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 30 maçta rakiplerine karşı başarılı sonuçlara imza atarak şampiyonluğa ulaştı. 23 galibiyet ile 7 beraberlik alan ve sahadan hiç boynu bükük ayrılmayan siyah-beyazlı takım, Seba yönetiminde bir başka tarihi başarıya imza attı.