Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinde flaş gelişme! İspanyollar o gelişmeyi yazdı

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Real Sociedad'ın golcüsü Willian Jose ile ilgilendiği bilinirken, görüşmelerde sürpriz bir detayın ortaya çıktığı ifade edildi.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş ve Trabzonspor, 29 yaşındaki golcü futbolcu için İspanyol ekibiyle müzakerelere devam ediyor.