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Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinde flaş gelişme! İspanyollar o gelişmeyi yazdı

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Trabzonspor'un peşinde olduğu bilinen Brezilyalı golcü Willian Jose ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş ve Trabzonspor, Willian Jose transferi için kıyasıya rekabet içine girerken, görüşmelerin tıkandığı ifade edildi. Beşiktaş ve Trabzonsporlu kurmayların, Willian Jose transferi için oyuncunun kulübü Real Sociedad ile yaptığı müzakerelerde, 'o talebin' sonrası beklemeye geçildiği kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinden henüz vazgeçmediği dile getirildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 18:50
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinde flaş gelişme! İspanyollar o gelişmeyi yazdı

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Real Sociedad'ın golcüsü Willian Jose ile ilgilendiği bilinirken, görüşmelerde sürpriz bir detayın ortaya çıktığı ifade edildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinde flaş gelişme! İspanyollar o gelişmeyi yazdı

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş ve Trabzonspor, 29 yaşındaki golcü futbolcu için İspanyol ekibiyle müzakerelere devam ediyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinde flaş gelişme! İspanyollar o gelişmeyi yazdı

Bununla beraber Eldesmarque, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde, Beşiktaş ve Trabzonsporlu kurmayların yıldız futbolcu için yaptığı görüşmede 'şimdilik' masadan kalktığı aktarıldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinde flaş gelişme! İspanyollar o gelişmeyi yazdı

İŞTE O GELİŞME
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş ve Trabzonsporlu yetkililer, oyuncunun transferi için Real Sociedadlı yetkililerle yaptığı transfer görüşmesinde taksit talep etti.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinde flaş gelişme! İspanyollar o gelişmeyi yazdı

Bu talebin üzerine İspanyol kulübünün yöneticileri, Türk devlerine verdiği cevapta, ödemelerin önemli bir kısmının imzanın ardından tahsil edilmesini, ardından taksitlerin devam etmesini istedi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Willian Jose transferinde flaş gelişme! İspanyollar o gelişmeyi yazdı

Bununla beraber Beşiktaş ve Trabzon kulübünün idarecileri, konuyu yeniden görüşmek için masadan kalktı ancak oyuncuya ilginin devam ettiği kaydedildi.

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