Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık! Alex Teixeira...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık! Alex Teixeira...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu öncesinde güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş girişimlerini sıklaştırdı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek siyah-beyazlılarda prensipte anlaşıldığı öğrenilen Alex Teixeira konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler ve Ahmet Nur Çebi'nin büyük fedakarlığı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık! Alex Teixeira...

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Alex Teixeira transferinde en büyük sorun olan imza parasının Başkan Ahmet Nur Çebi'nin fedakârlığı ile çözüme ulaştığı öğrenildi. Senelik 2.3 milyon Euro kazanacak oyuncuya bonusların yanı sıra 900 bin Euro da imza parası verilecek ve bu rakam Başkan tarafından karşılanacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık! Alex Teixeira...

Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm oyun planını üzerine kurmayı düşündüğü Brezilyalı oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor. 31 yaşındaki 10 numara için takımla arayı kapatması için özel program da hazırlandı. Futbolcu geçen sezon Çin Ligi'nde Jiangsu Shuntian forması giymiş ve 20 maçta 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Ancak Brezilya'dan gelenlerin Kovid-19 önlemleri kapsamında 7 gün boyunca karantinada kalmaları mecburiyeti bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık! Alex Teixeira...

LUUK DE JONG BLÖF YAPIYOR

Beşiktaş'ın santrfor gündeminin ilk sırasında yer alan Luuk de Jong'a kulübü Sevilla, "Yeni sezonda seni istemiyoruz" dedi. Kulüp, Kartal'a da "Oyuncuyu isterseniz size göndeririz" mesajını iletti. 2.5 milyon Euro maaşı bulunan Luuk de Jong'un işi yokuşa sürmesi "Maaş artışı için blöf yapıyor" şeklinde yorumlandı. Beşiktaş bu rakamın üstüne çıkmamaya kararlı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık! Alex Teixeira...

GODIN İÇİN SON TEKLİF

Beşiktaş'ın stoper transferi için kadrosuna katmak istediği Diego Godin ile görüşmeler sürüyor. Cagliari sözleşme feshi için masada olduğu oyuncuya 500 bin Euro teklif etti. Beşiktaş'ın da Godin'e son teklifi 1.5 milyon Euro maaş artı 500 bin Euro bonus ve maç başı ücreti oldu. İtalya'da 4 milyon Euro kazanan Uruguaylı, Cagliari'nin fesih için önerdiği rakamın üzerinde talepte bulundu.

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