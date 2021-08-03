Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık! Alex Teixeira...

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Alex Teixeira transferinde en büyük sorun olan imza parasının Başkan Ahmet Nur Çebi'nin fedakârlığı ile çözüme ulaştığı öğrenildi. Senelik 2.3 milyon Euro kazanacak oyuncuya bonusların yanı sıra 900 bin Euro da imza parası verilecek ve bu rakam Başkan tarafından karşılanacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm oyun planını üzerine kurmayı düşündüğü Brezilyalı oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor. 31 yaşındaki 10 numara için takımla arayı kapatması için özel program da hazırlandı. Futbolcu geçen sezon Çin Ligi'nde Jiangsu Shuntian forması giymiş ve 20 maçta 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Ancak Brezilya'dan gelenlerin Kovid-19 önlemleri kapsamında 7 gün boyunca karantinada kalmaları mecburiyeti bulunuyor.